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货币新闻 | 2012年 12月 5日 星期三 13:44 BJT

〔日本金融〕央行将讨论宽松政策是否足以支撑经济--副总裁西村清彦

路透东京12月5日电---日本央行副总裁西村清彦周三表示:

* 将讨论9月和10月政策宽松举措是否足够

* 日本央行一贯对新的货币政策计划持开放态度

* 必须考虑抗击通缩新举措的利弊

* 日本经济可能逊于日本央行预估

* 10月经济产出情况未必良好,但下滑态势可能已结束

* 思考应对政策时将仔细评估即将公布的重要日本和美国数据

* 现在断言产出已触底还为时过早.(完)

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