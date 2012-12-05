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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 14:20 BJT

〔日本股市〕日经指数触及七个月收盘高位,受中国股市涨势带动

路透东京12月5日电---日本股市日经指数周三触及七个月收盘高位,受中国股市大涨带动.

日经指数.N225收高0.4%,至9,468.84点,盘中交投震荡,区间介于9,376.97-9,515.86点.

东证股价指数.TOPX收平盘,报781.86点.(完)

--编译 程琳;审校 张若琪

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