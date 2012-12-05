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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 14:29 BJT

《汇市简讯》对冲基金买入欧元,市场整体仍然做空欧元

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* 欧元/美元获得对冲基金的买盘,市场仓位显示仍为做空欧元.

* 东京市场上的投资者买入欧元/日圆,海外市场的空头回补亦显现.

* 有小规模的执行价在1.3110的欧元/美元期权已经碰触失效.

* 欧元/日圆在107.70上方的停止单被触发,更多停止单在108.00上方.

* 出于多元化外汇储备投资的目的,主权国家账户的买需依然利好欧元走势.(完)

--编译 高琦; 审校 艾茂林

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