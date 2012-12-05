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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 14:27 BJT

〔韩国股市〕涨至近七周最高收位,三星电子创历史高位

路透首尔12月5日电---韩国股市周三触及近七周收盘高位,因权重股三星电子(005930.KS)扩大涨幅触及历史高位.

中国新一届中共中央政治局周二对2013年经济工作进行分析研究,提出明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调.[ID:nSB2127825]该消息提振市场人气.

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11收高0.6%至1,947.04点,为10月18日以来最高收位.(完)

--编译 艾茂林; 审校 高琦

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