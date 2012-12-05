版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 14:34 BJT

《汇市简讯》美元/日圆受空头回补推动而走高,空方措不及防

0611GMT

* 美元/日圆在亚洲市场从81.80涨至82.36,空头被迫回补仓位.

* 日本投资者的买盘从81.70-80一路向下延伸到81.50,在81.50之前买盘非常坚固

* 下方有停止单.

* 卖单挂在82.50左右,并一路延伸向上,但83.00下方卖盘阻力不是特别顽固.(完)

--编译 高琦; 审校 程琳

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN]

英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐