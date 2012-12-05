〔中国股市〕沪综指收升近3%创三个月单日最大涨幅,基建股领涨

路透上海12月5日电---中国股市沪综指周三收升近3%,创下近三个月来最大单日涨幅.分析师指出,政治局会议为明年中国经济定调,将推进城镇化及促进投资稳定增长,给基建板块等带来利好预期;且大盘疲弱已久,技术上亦有反弹需要,早盘股指发力上冲,涨幅一度逾3%,午后高位震荡,稳固基础.

沪综指.SSEC收报2,031.907点,涨56.764点或2.87%;此前涨幅高点为9月7日的3.7%.上海A股今日成交852亿元人民币,较上日的430亿元增近一倍,亦创下9月7日以来最大的单日成交量.

华西证券研究主管曹雪峰指出,"大盘前期下跌较为充分,反弹基础较轧实...政治局会议提出推进城镇化,给建工建材股一些上涨的理由,成为大盘反弹的导火索."

他认为,历来在年底时资金面偏紧,多头在此时发动反弹行情,显示其信心较充足.明天只要不出现大幅回调,股市这波反弹行情仍值得看好.

沪深两市仅有12只个股下跌,个股普涨,其中基建类及券商类股涨幅居前.工程机械生产商厦工股份(600815.SS)收于涨停,报6.33元.

沪深300指数.CSI300收盘涨3.58%,报2,207.878点.沪深300指数12月合约CIFZ2尾盘报2,209.6点,涨3.62%,成交量为791,582手.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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