〔中国债市〕利率互换继续小幅下滑,受资金利率偏低带动

路透上海12月5日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周三继续小幅下滑,尽管现券收益率今日有所上行,但因流动性宽裕,资金利率低位运行,并带动IRS重心下移.
交易员指出,年底前市场交投总体清淡,开新头寸的机构本就不多,而近期IRS涨幅偏大,获利平盘亦助推IRS走低.
"往下走一点,资金面宽松,七天fixing(回购定盘利率)也比较低,在2.80%左右."上海一券商交易员称.
银行间市场周三早盘一月期以内质押式回购加权利率CNREPO=CFXS多有不同程度的下跌.市场人士表示,存款准备金补缴对流动性影响不大,七天以内资金供略大于求.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.4450/ 3.5475 3.3080/ 3.4020 3.4120/ 3.5080 3.5300/ 3.6300 3.5225/ 3.8275
周二 3.5180/ 3.6240 3.3350/ 3.4300 3.4425/ 3.5400 3.5600/ 3.6600 3.5560/ 3.8280
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变动 -0.0730/-0.0765 -0.0270/-0.0280 -0.0305/-0.0320 -0.0300/-0.0300 -0.0335/-0.0005
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年11月人民币IRS成交的名义本金总额为4,442.04亿元,较10月的2,534.87亿元增逾七成.(完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进