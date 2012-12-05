〔中国债市〕利率互换继续小幅下滑,受资金利率偏低带动

交易员指出,年底前市场交投总体清淡,开新头寸的机构本就不多,而近期IRS涨幅偏大,获利平盘亦助推IRS走低.

"往下走一点,资金面宽松,七天fixing(回购定盘利率)也比较低,在2.80%左右."上海一券商交易员称.

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.