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债券 | 2012年 12月 5日 星期三 15:24 BJT

〔欧元债市〕德债期货下滑,市场关注点转向美国经济数据

路透伦敦12月5日电---德债期货周三在德国今年最后一次标债前微跌,但低风险债券未来几日似乎不会大跌,因市场关注点转向美国经济数据.

西班牙也将标债,投资者的需求可能强劲,即便该国债券收益率(殖利率)目前处于较低水平.本周西班牙债券价格大涨,受希腊减债回购计划将顺利实施的憧憬激励.

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