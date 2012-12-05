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亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 15:40 BJT

〔日本债市〕公债价格上涨,关注30年期公债标售

路透东京12月5日电---日本公债价格周三上涨,推动期货价格触及九年半高位,上日10年期公债标售吸引到强劲需求,并且隔夜美国公债走坚.

10年期日债期货合约2JGBv1收高0.12点,报144.99,一度触及九年半高位145.01.该期约目前逼近2003年6月创下的纪录高位145.09.

市场人士称,在周四标售7,000亿日圆30年期公债之前,较长期债券可能重新承压.

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