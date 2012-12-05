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市场报道 | 2012年 12月 5日 星期三 15:47 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎/欧元跌至11周低点,两大瑞士银行对存款提供负利率

路透苏黎世12月5日电---瑞郎兑欧元周三进一步下跌,在11周低点徘徊,因为瑞士最大的两家银行对于同业瑞郎存款提供负利率的消息,导致对瑞郎的胃口下降.

为了防止瑞郎成为欧债危机下投资者的避险选择,瑞士央行将指标三个月期Libor利率目标区间订在0.00-0.025%.

低到谷底的利率让银行很难承担瑞郎存款的成本.

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