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债券 | 2012年 12月 5日 星期三 15:50 BJT

〔标题新闻〕瑞典11月服务业PMI指数降至逾三年低位46.4,进一步显示经济疲软

* PMI为采购经理人指数

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS3E8FH022]

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