版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 5日 星期三 15:56 BJT

〔新兴汇市〕欧债危机忧虑缓解推高新兴亚币,但涨幅有限

路透新加坡12月5日电---多数新兴亚洲货币周三微升,希腊与欧元区债务危机忧虑缓解提供支撑.轧仓操作推高韩元.

不过新兴亚币涨幅相对有限,一些交易商怀疑代理央行进行操作的市场人士在买入美元.

"很有可能代理机构在支撑美元,"一欧系银行交易员说.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐