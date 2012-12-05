〔银行观点〕中国明年政策基调不变,大放松无望调结构至上--兴业银行

路透北京12月5日电---针对中共中央政治局分析研究2013年经济工作,兴业银行周三发布报告称,政府强调宏观政策的稳定性和连续性,很可能意味着2013年会继续提"积极的财政政策"和"稳健的货币政策",明年大放松无望,调结构至上.

报告称,积极财政政策方面,支出的重点仍是交通、农田水利和保障房等民生领域;稳健货币政策总体是相机抉择的,初始取向与今年下半年松紧程度几乎相当,由于存在"要保持物价总水平基本稳定"的提法,在物价持续回升的一些月份,货币政策可能还会向收的方向回撤.

而在大的导向上,强调了"质量和效益"、"连续性和稳定性",继续"稳中求进"不会显着宽松,要保持宏观经济政策的连续性和稳定性.这意味着高层对目前的政策松紧程度,总体是认可的.

报告称,"持续健康"代替"平稳较快",把结构和效益问题放在了比速度更重要的位置上.具体来说,在投资方面,会议要求"促进投资稳定增长和结构优化,继续严格控制"两高"和产能过剩行业盲目扩张".这暗示对投资的政策是松紧兼具,整体平稳.

在总量方面是"促进""稳定增长",但对"两高"和产能过剩行业仍"严格控制".从过去的经验来看,这样的投资政策取向,其实是算不得宽松的.

在消费方面,政治局会议要求"加快培育一批拉动力强的消费新增长点".从短期来看,在城镇汽车拥堵问题日益严重的情况下,短期内发现"拉动力强的消费新增长点"并不容易.这也暗示,明年可能在刺激消费上新招难出.

报告提到,一般来说,确立政策取向依据是对当前形势的认识和对未来前瞻.从对当前形势的认识看,会议认为"我国经济趋于稳定,积极因素进一步增多,全年经济社会发展任务能够较好完成."总体是谨慎乐观的.

从对未来形势的前瞻来看,总体相当概括,仅仅提到"明年经济社会发展具备很多有利条件和积极因素,同时经济发展面临的困难仍然较多,各种挑战不能低估",但对困难具体之所在,则并没有提及.因而,在随后的政策中,强调了"适时适度进行预调微调".

报告认为,根据近几年的观察,凡是有如此提法时,其实均表明政策部门对未来缺乏清晰、一致的认识,未来的政策要想做到"前瞻""针对"就基本上不可能.

在改革方面,从社会各个方面来看,对新一届领导班子在改革方面都有期待,从本次会议精神来看,可能在明年推出的改革可能是以下几项:

第一,城镇户籍制度改革试点.让在城镇获得稳定工作的人,在城镇落户,但应该是试点或现有试点的扩大,而不是全面推开.因为会议要求:"要积极稳妥推进城镇化,……有序推进农业转移人口市民化."

第二,资源价格改革.有两项改革可能在明年推出,一是煤电价格联动改革,二是成品油价格形成机制的市场化,减小与国际油价的背离,缩短价格调整的周期甚至完全消除时间差.

第三,税制改革.主要是"营改增"、资源税、"房产税"试点范围的进一步扩大.

新一届中共中央政治局周二对2013年经济工作进行分析研究,提出明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调[ID:nSB2127827].(完)