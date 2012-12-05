〔中国债市〕中短期金融债收益率涨势明显,短期料以中性偏弱行情为主

路透上海12月5日电---中国银行间债市周三中短期国开债等收益率涨势相对明显.因经济趋稳以及年底将至,现券走势本已承压,而今日股市突然向好,令脆弱的债市更"漏屋再逢夜雨".

不过交易员指出,与现券相似度较高的利率互换(7D)今日小幅走低,说明机构对后市还没有十分明确的判断,债市很难说就此步入"熊市",短期更多可能以中性偏弱的震荡行情为主.

北京一银行交易员称,部分三年以下的国开行等金融债收益率上行约4-5个基点(bp),"涨1bp是小涨,今天就是大涨了."

剩余期限约2.78年的国开行固息金融债120239券最新成交tCN120239=CFXS在3.97%,上日末笔成交在3.9439%.

华南一券商交易员认为,中国经济企稳,以及短期内货币政策基调难改的预期,令债市本已承压,而今日股市突然向好,可能导致了基金等主要交易盘弃债投股.

中国股市沪综指周三收创近三个月来最大单日涨幅,A股成交额亦放大近一倍.分析师指出,政治局会议为明年中国经济定调,将推进城镇化及促进投资稳定增长,给基建板块等带来利好预期;且大盘疲弱已久,技术上亦有反弹需要,金融权重股也助力股指大幅上扬,午盘并维持强势整理.[ID:nSB2128651]

上日收益率稍涨的3-5年国债方面,今日表现则相对平稳.剩余期限约4.7年的固息国债120014券最新成交tCN120014=CFXS在3.2696%,与上日3.26%的末笔成交水平相去不远.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.2576 2.7993

上日 2.2563 2.8781

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9480/2.8860

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9050/2.8440

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3540/3.2850(完)

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