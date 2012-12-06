《中国数据观测》11月进出口增速预计双双放缓,顺差料收窄至257亿美元

* 公布内容: 中国11月进出口贸易数据

* 公布时间: 12月10日(周一)

--调查结果:

指标 11月中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数

出口(%) 9.0 4.0至11.8 11.6 13.8 27

进口(%) 2.0 -2.8至5.8 2.4 22.1 27

贸易顺差(亿美元) 257 183.1至324 319.9 145.2 27

--数据要点:

路透调查综合27位机构分析师的预测中值显示,中国11月进出口同比增幅料均较上月有所放缓,部分因去年基数较高,而发达经济体复苏步伐迟缓亦影响中国出口前景.

接受路透调查的27家机构预测中值显示,11月出口同比增速为9%,低于上月的11.6%;进口增速则为2%,亦低于上月的2.4%,贸易顺差亦收窄至257亿美元,上月为319.9亿美元.

分析师们认为,受中国稳增长投资加速,国内总需求扩张的影响,未来数月进口增速将延续进一步回升态势,但考虑到去年基数较高,11月增速可能略放缓;而在国内稳增长投资需求和企业补库存带动下,未来可能会出现进口增速大于出口增速的局面.

"投资需求的复苏将推动进口增速反弹,从库存变动周期看,11月份微观企业的库存调整也将陆续进入再库存周期,从而推动进口需求反弹."交通银行宏观报告称.

而在欧洲经济下滑放缓、美国经济温和复苏的大背景下,外部需求的季节性回暖有望推动11月份出口继续保持增长,但增速将放缓.由于发达经济体需求疲软是2012年出口走弱的根本原因,全球有效需求的不足将在很长时间内决定中国出口增速的低增长格局.

中国10月出口重返两位数增长,延续9月以来外贸复苏势头;不过当月进口数据则持续偏弱,令顺差扩大至45个月高位.这意味着人民币面临的升值压力料将增大,且年内货币政策或难有进一步放松.[ID:nSB2094967]

交通银行首席经济学家连平在报告中预期,未来人民币依然有一定升值压力,但考虑到前期升值可能有政策引导的短期因素,目前香港远期人民币对美元仍处在贬值区间,且大幅升值对出口不利,预计12月人民币对美元汇率呈波动震荡的运行格局,年底或略有升值.

人民币最近强势走升,人民币兑美元CNY=CFXS即期自7月下旬至今已升值约2.7%,受美国QE3及中国央行中间价基本维稳等因素影响,自10月底以来盘中几乎陷入人民币涨停僵局,并迭创历史新高,流动性亦几近枯竭,市场转而向T+3市场来平衡流动性.

受产出和新出口订单指数跳涨推动,汇丰中国11月制造业PMI终值创下13个月最高位,且略高于初值.[ID:nSB2123241]的中国官方11月制造业PMI指数也升至七个月最高位,受生产和新订单指数跳升推动.最近三个月该指数稳步小幅回升,显示经济运行企稳态势进一步巩固.[ID:nSB8575400]

以下为本次路透调查的结果:

机构 出口(%) 进口(%) 贸易顺差(十亿美元)

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澳新银行 8.2 3.4 23.30

交通银行 9.6 5.8 22.00

巴克莱资本 11.0 1.0 32.40

交银国际 6.0 2.0 22.00

美银美林 8.3 3.0 24.30

Capital Economics 10.0 3.0 27.00

国开证券 7.1 2.5 22.70

建设银行 11.8 3.2 30.00

中金公司 10.0 2.0 28.90

花旗银行 9.6 2.9 26.70

中信证券 7.4 5.8 18.31

德意志银行 9.0 1.0 28.80

光大证券 9.0 1.0 28.70

高盛 6.0 2.0 21.90

国泰君安证券 8.8 5.7 20.80

华宝信托 9.0 1.4 28.00

兴业银行 6.0 1.0 22.50

ING金融市场 9.0 1.0 28.70

摩根大通 11.8 1.9 32.20

瑞穗证券 4.0 -1.0 23.10

OCBC 11.0 5.0 25.70

北京领先国际

金融资讯 6.9 1.3 24.54

国海证券 8.0 3.0 24.00

上海证券 10.6 2.0 20.00

申银万国 6.3 -2.8 29.95

渣打银行 10.0 2.0 28.80

瑞银 10.0 3.0 27.30(完)