官媒称四川省委副书记李春城接受中纪委调查

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月5日电---中国官方媒体周三报导称，四川省委副书记李春城正接受中纪委调查，这是习近平接任中共中央总书记以来受调查级别最高的中共官员。
包括新华社在内的多家媒体引述了中国青年网前述报导。
报导称，四川省委常委会周一内部通报了李春城接受调查的消息，李春城未出席周二在成都举行的中央宣讲团十八大精神报告会。
李春城1998年赴四川任职，曾担任成都市委书记，去年起任四川省委副书记，在刚刚结束的中共十八大上当选中央候补委员。（完）
--编译：李富强;发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。