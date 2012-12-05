〔中国汇市〕人民币收盘仅微升,午盘后疑似央行出手吸纳美元(更新版)

(新增汇市收盘价和交易员评论)

* 人民币收盘微升,未止于涨停板

* 中间价连续第二日小幅上升

* 一边倒结汇预期未改,倾向1D远汇平衡流动性

* 午盘后陆续释出美元买盘,疑似央行干预

路透北京12月5日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周三收盘微升,盘中虽多数时间停在涨停位,但午盘时间在1D(T+3)和即期市场陆续有美元买盘释出,令即期市场打开涨停位,收盘亦未封在波幅区间上限.

交易员称,受一边倒人民币升值预期及今日中间价小幅上升带动,人民币即期仍长时间盘踞涨停位,午盘美元买盘疑似央行出手,为交易方平衡流动性.

"午盘后市场活了一点,从1D到即期陆陆续续一直有美元买盘,最后即期收盘前十几分钟基本上是有求必应,收了一下流动性...量还是挺大的."上海一股份制银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2253 6.2242 6.2422 6.2871 6.2885 6.2256

受美国QE3及中国央行中间价基本维稳等因素影响,从10月底起人民币兑美元即期盘中几乎陷于涨停僵局,流动性几近枯竭.

市场人士称,1D(T+3)品种继续成为市场各方平衡流动性的场所,其活跃度相对较好,一定程度反映出市场的真实价格.

上述股份制银行交易员称,"这个市场迟早要回到即期市场为主的交易格局上,就看央行在什么时点,采取什么方式了."

另有交易员并称,市场仍在预期央行干预市场的可能性以及可能的手段,而"央行收不收美元流动性对1D的价格影响特别大."

"1D(T+3)市场没有涨跌幅限制,在现行预期下,每周总会有人出来收美元,虽然量不会太大,所以总会有人在1D市场上收美元,关键的是价格问题."上述交易员称.

在即期市场人民币流动性干涸的情况下,部分银行正通过没有波幅限制的远期交易1DCNYSNOR=CFXS品种来获取流动性,这令其成交价格大幅偏离通过利率平价推算的掉期点数.[ID:nSB2121217]

东京汇市欧元兑美元周三攀升至七周高位,受应对希腊和西班牙债务问题的努力提振,此外美国联邦储备理事会(美联储,FED)或购买更多债券的预期令美元承压.[FRX/CN]

以下为北京时间17:16,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3109/84 6.3155

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2087/04 6.2060

境内美元人民币一年期掉期CNY1Y=CFXS升水报1,500点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3753元. .

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 林高丽/杨淑祯

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