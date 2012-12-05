《中国企业债发行日程表》--12月5日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== *沛县国资 10 7 7.20% AA- 12/6-12/12 广州证券 (第3-7年每年末偿还20%本金;以土地使用权抵押担保) ======================================================================================== 长兴城建公司 10 7 6.80% AA 11/30-12/6 国信证券 (第3-7年每年末偿还20%本金,长兴县交通建设投资公司担保) ======================================================================================== 宿迁水务建设 8 7 6.55% AA 12/4-12/6 宏源证券 投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金;江苏洋河集团有限公司提供担保) ======================================================================================== 浙江远洲控股 5 7 前五年6.90% AA- 12/4-12/7 财通证券 (第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) (采用资产抵押和自然人股东承担无限连带责任保证相结合方式提供担保) ======================================================================================== 嘉善经济开发区 8 7 7.05% AA- 12/3-12/7 华泰联合证券 实业总公司 (第3-7年每年末偿还20%本金,嘉善县国资投资公司提供担保) ======================================================================================== 深圳立业集团 10 6 前三年6.30% AA 12/3-12/7 华林证券 (第三年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================== 姜堰国资 7 7 6.85% AA- 12/3-12/7 华泰联合证券 投资集团 (第3-7年每年末偿还20%本金,发行人以国有土地使用权抵押担保) ======================================================================================== 江西高速公路 12 5 5.50% AAA 12/3-12/7 国开证券 投资集团 摩根士丹利华鑫证券 ======================================================================================== 大庆国有资产 12 7 6.88% AA 12/5-12/7 海通证券 经营公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 绍兴迪荡新城 10 6 6.75% AA 12/5-12/7 银河证券 投资发展公司 (第3-6年每年末偿还25%本金) ======================================================================================== 榆林城投集团 15 6 6.81% AA 12/4-12/10 万联证券 (第3-6年每年末偿还25%本金,以自有土地使用权提供担保) ======================================================================================== 河北顺德 10 7 6.98% AA 12/5-12/11 广州证券 投资集团 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 三明国资投资 10 7 6.92% AA 12/5-12/11 兴业证券 经营公司 (第3-7年每年末偿还20%本金,发行人以国有土地使用权抵押担保) ======================================================================================== 四川圣达集团 3 6 前三年7.25% AA- 12/5-12/11 国泰君安证券 (附第3年末投资者回售选择权;发行人以持有的企业股权抵押担保) ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 曾祥进 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》