(重温稿)〔台湾货币市场〕短率仍在低位游走,提存期初银行以静制动

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 短率平稳
* 提存期甫开始银行以静制动
记者 高洁如
路透台北12月5日电---台湾银行间短率周三大致平稳.提存期开始没有多久,央行冲销的力道仍然薄弱,市场资金仍然很多,短率仍在低位,变化不大.
银行交易员表示,尽管市场钱多的银行还是不少,但新的拆出对象并不好找,而且也因为年底的财报效应因素,银行多呈现相对保守,宁愿多先累积一些积数,因此提存期初除续做的拆款之外,新笔拆款承做不多.
"市场没人缺啊,有的打去也说已经做一些拆入了."一位多钱的本地银行交易员表示.
她并称,月初有很多银行内部的报表要承做,行政事务很多,拆款市场的需求又不好,而且对年底的效应还是保守看待,因此如果需求不佳,也不勉强一定要拆出去.
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.385%,同上日.今日区间在0.295-0.45%,上日0.295-0.41%.
一周(2-7天)拆款区间落在0.388-0.46%;同上日.
**票券商想跨年但银行保守**
票券商表示,审慎因应年底的财报效应,虽然货币市场资金很多,但是银行对于跨年度的买票仍然很谨慎,多只能接受年底前后搭配性的买票,很少银行愿意只买跨年的短票.
一位新银行交易员就说,"跨年的票利率才0.775%,又不好!"此交易员也说,年底之前预期也会有一些放款,因此也不急着此时此刻就把资金配置出去.
一个月短票成交利率主要在0.77%左右,大致同上日.少数更短期的短票利率在0.75-0.76%.
台湾央行今日共发行3,645亿台币存单,若相较存单到期金额3,763亿,存单发行余额减118亿.[TW/MMTCN]
本周存单到期金额为8,969.95亿台币,本周余日的存单到期情况为:周四261亿以及周五1,855.4亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周三超额准备为负122亿台币;累计超额准备为负45亿台币,加计前期1%的超额准备为1,408亿台币.
**公债RP利率持平**
公债10天期附买回(RP)利率则是持稳.新提存期资金宽裕环境不变,在大型证券商将RP利率下调至区间低档的带领下,成交利率也缓步朝此目标调整.
一中型证券商交易员指出,由于券源较少,往来以投信与寿险为主,基于维持关系,且这类客户对利率较为坚持,因此难以比照大型券商的做法,但也因此增加了调整的弹性.
"我们会试看看,毕竟钱这么多."他说.
另一大型票券商则称,若以商品价差来看,RP利率仍存在下调的空间,尤其是利率较高的公司债.不过还是要看央行的态度,若在新历年关前仍维持偏宽松的操作,RP利率的底部就算不松动,也会持稳在既有水准.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.71%,少数成交在0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,少数在0.83%.
交易商指出,本周紧缩因素有周五台化(1326.TW)110亿台币的公司债交割.(完)
--集体采写 董永年; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。