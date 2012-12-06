〔中国公开市场〕今日进行1,170亿逆回购操作,本周净投放110亿--业内人士

路透北京12月6日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额1,170亿元人民币的逆回购操作,其中七天期450亿元,28天期720亿元.据路透计算,央行公开市场本周将净投放110亿元,在连续净回笼四周后重启净投放.

央行公开市场上周净回笼400亿元,连续第四周净回笼;逆回购各品种利率均持稳.[CN/MMTCN]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末至今,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

进入四季度以来,央行公开市场一般于周二进行七天和28天操作,周四则进行七天和14天操作.本周一反常规于周二进行七天和14天操作,市场人士分析或与元旦假期有关;若按常规周二开展28天期操作,假期因素将导致实际资金使用日长于28天.[ID:nSB2126871]

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)

**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]

**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]