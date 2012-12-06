调查：维也纳是全球生活质量最高的城市

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳12月4日电---咨询机构Mercer最新的全球调查显示，奥地利首都维也纳是居民生活质量最高的城市，而巴格达是生活质量最差的城市。

维也纳连续第四年荣登该调查榜首，得益于充满生气的文化景观、全面的医疗保障和缓慢上涨的房价。大量哈普斯堡皇室时期的建筑令游客神往。

购买年卡后，维也纳市内公共交通费用一天只要1欧元。维也纳的管理者是左倾的社会民主党人和支持环保的绿党人。

“这座城市是如此的国际化……我在一个公交站等公交车的时候听到了10种不同的语言，”现年42岁的美国人Dawn Gartlehner说道。Gartlehner是一家律所的经理，在维也纳生活了超过15年。

“这里生活着各种人，各种年龄和各行各业人士。在这里，你可以一天花光银行账户里所有的钱，度过幸福的一天，也可以一分钱不花就度过同样美好的一天。”

Mercer的这个年度调查参考39项指标，包括政治稳定性、医疗保障、教育、犯罪情况、娱乐和交通等方面。（完）