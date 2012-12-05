〔东南亚股市〕多数股市上扬,受助于中国增长寄望

路透12月5日电---东南亚多数股市周三收高,银行类股放量领涨,因预期中国明年可能微调政策,以确保经济稳定增长.
不过有关美国议员能否在年底前突破预算僵局,避免经济滑坡的担忧,略微抵消这种乐观情绪.
新加坡股市.FTSTI收高0.5%,银行股领涨.新加坡大华银行(UOBH.SI)上扬1.9%,星展银行(DBS)(DBSM.SI)收升0.8%.
印尼股市.JKSE收扬0.4%,从两个月低位反弹,尽管外资流出5,770万美元,因当地买盘强劲.
马来西亚股市.KLSE收涨0.4%,越南股市.VNI收高0.9%,至近三周高位.
然而菲律宾股市.PSI逆势下滑0.3%,结束七日涨势.该国股市今年走势在该地区为最佳.
泰国股市.SETI逢假休市.
1043GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3075.92 13.80 +0.45 +16.23 2646.35
马来西亚 .KLSE 1613.79 6.18 +0.38 +5.43 1530.73
泰国 .SETI 1330.06 -2.86 -0.21 +29.72 1025.32
印尼 .JKSE 4286.84 17.19 +0.40 +12.16 3821.99
菲律宾 .PSI 5687.72 -18.56 -0.33 +30.10 4371.96
越南 .VNI 385.69 3.59 +0.94 +9.71 351.55
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(完)
--编译 王丽鑫 ;审校 田建华
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