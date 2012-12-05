美国各类经济指标总览--2012/12/5

美国劳工部周三宣布,第三季非农业生产率环比年率修正后为增长2.9%(预估为增长2.7%),初值为增长1.9%.第三季非农单位劳工成本修正为下降1.9%(预估为下降0.9%),前值为下降0.1%.[ID:nSB2129847]

美国商务部周三公布,美国10月工厂订单增长0.8%,预估为持平.[ID:nEAPA50CQ3]

美国供应管理协会(ISM)周三公布,11月非制造业指数为54.7,预估为53.5.10月为54.2.[ID:nEAP4N5G6l]

当前值 前次值

失业率(%) 7.9(10月) 7.8(9月修正值)

非农业就业岗位(万) 增加17.1(10月) 增加14.8(9月修正值)

平均时薪(%) 持平(10月) +0.3(9月)

消费者物价指数(CPI)(%) +0.1(10月) +0.6(9月)

不包括食品和能源CPI(%) +0.2(10月) +0.1(9月)

实质所得(%) -0.2(10月) -0.3(9月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) -0.2(10月) +1.1(9月)

不包括食品和能源PPI(%) -0.2(10月) 持平(9月)

国内生产总值(GDP)(%) +2.7(第三季修正值) +1.3(第二季终值)

GDP平减指数(%) +2.8(第三季修正值) +1.5(第二季终值)

零售销售(%) -0.3(10月) +1.3(9月修正值)

国际贸易收支(亿美元) 逆差415.5(9月) 逆差437.9(8月修正值)

雇佣成本(%) +0.4(第三季) +0.5(第二季修正值)

工业生产(%) -0.4(10月) +0.2(9月修正值)

产能利用率(%) 77.8(10月) 78.2(9月修正值)

初请失业金人数(万人) 39.3(11月24日当周) 41.6(11月17日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字1,200(10月) 盈余750(9月)

领先指标(%) +0.2(10月) +0.5(9月修正值)

个人所得(%) 持平(10月) +0.4(9月)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(10月) +0.3(9月)

消费者信贷(亿美元) 增加113.6(9月) 增加183.9(8月修正值)

企业库存(%) +0.7(9月) +0.6(8月)

建筑支出(%) +1.4(10月) +0.5(9月修正值)

消费者信心 73.7(11月) 73.1(10月修正值)

房屋开工(万户) 89.4(10月) 86.3(9月修正值)

建筑许可(万户) 86.8(10月修正值) 89.0(9月)

成屋销售(万户) 479(10月) 469(9月修正值)

新屋销售(万户) 36.8(10月) 36.9(9月修正值)

工厂订单(%) 0.8(10月) 4.5(9月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) 持平(10月) +9.2(9月修正值)

供应管理协会非制造业指数 54.7(11月) 54.2(10月)

供应管理协会制造业指数 49.5(11月) 51.7(10月)

趸售(批发)库存(%) +1.1(9月) +0.8(8月修正值)

进口物价(%) +0.5(10月) +1.1(9月)

出口物价(%) 持平(10月) +0.8(9月)

单位劳工成本(%) -1.9(第三季修正值) -0.5(第二季)

非农业生产率(%) +2.9(第三季修正值) +1.9(第二季)

经常账(亿美元) 赤字1,174.1 赤字1,336.2

(第二季初值) (第二季修正值) (完)