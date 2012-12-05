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货币新闻 | 2012年 12月 5日 星期三 22:36 BJT

〔美国个股〕花旗集团将在全球裁员11,000人,提列10亿美元费用

路透12月5日电---花旗集团(C.N)周三表示,将在全球范围内裁员11,000人,占其员工总数的大约4%,此举意在每年最多节约11亿美元支出.

公司在声明中称,裁员将初步导致第四季税前提列10亿美元费用.

此举是集团董事10月任命Michael Corbat担任执行长以来重组公司的首个重大举措.

公司声明称,除去裁员外,重组将导致每年营收"减少不到3亿美元."(完)

--编译 于春红;审校 李军

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