〔美国个股〕花旗集团将在全球裁员11,000人,提列10亿美元费用

澳新汇市：企业获利劲升提振澳元微涨，新西兰元区间波动
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。
路透12月5日电---花旗集团(C.N)周三表示,将在全球范围内裁员11,000人,占其员工总数的大约4%,此举意在每年最多节约11亿美元支出.
公司在声明中称,裁员将初步导致第四季税前提列10亿美元费用.
此举是集团董事10月任命Michael Corbat担任执行长以来重组公司的首个重大举措.
公司声明称,除去裁员外,重组将导致每年营收"减少不到3亿美元."(完)
--编译 于春红;审校 李军
路透悉尼/惠灵顿2月27日 - 澳元周一微涨，此前澳洲公布数据显示，大宗商品价格劲涨使第四季企业获利创下纪录最高，这给澳洲贸易收支和国民收入都带来利好。
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路透北京2月27日 - 中国银监会主席尚福林近日撰文指出，随着一些行业产能过剩矛盾进一步显性化及“僵尸企业”重组退出，部分企业债务风险暴露可能有所增加，银行业不良风险压力较大；但中国银行业有较强的应对风险的财务基础，总体风险可控。