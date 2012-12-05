版本:
中国
市场报道 | 2012年 12月 5日 星期三 22:43 BJT

〔美国股市〕开盘基本持平,Freeport暴跌抵消对全球成长的乐观情绪

路透纽约12月5日电---美国股市周三开盘基本持平,Freeport-McMoRan (FCX.N)宣布并购消息后暴跌15%,抵销了中国新一届领导人讲话带动的对全球成长的乐观情绪.

道琼工业指数.DJI盘初小升16.20点,或0.13%,至12,967.98点,标准普尔500指数.SPX微涨0.50点,或0.04%,至1,407.55点,Nasdaq指数.IXIC小跌3.95点,或0.13%,至2,992.73点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐