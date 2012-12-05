〔欧洲汇市〕英镑韧性十足,但英国公布黯淡的预算报告后承受风险

* 英国财政大臣欧思邦称,英国可能将达不到减债和经济增长目标

* 对进一步实施量化宽松政策以及英国评级被下调的忧虑可能加重

* 英镑兑欧元脱离稍早触及的一个月低位

* 英国PMI数据显示英国服务业增长放缓

路透伦敦12月5日电---英镑兑欧元周三从一个月低位微幅上涨,此前英国公布了黯淡的预算报告,交易商称与预期相符.

但英国财政大臣欧思邦预计,英国可能将达不到减债和经济增长目标,这令英镑看似易受打压.

分析师称,黯淡的英国经济前景或将使英央行推出更多货币宽松政策,并增加英国AAA级评级被下调的可能,这两个因素均不利英镑.

欧元/英镑EURGBP=D4跌0.2%,报0.8118英镑,在欧思邦发表秋季预算报告后下跌,稍早触及一个月高位0.8145英镑.

一些分析师称,欧元可能很快测试10月底高位0.8165英镑.

英镑/美元GBP=D4持稳于1.6094美元,不过交易商表示据称在1.61美元前的卖单可能将抑制英镑升势.英镑仍比较接近周二触及的一个月高位1.6131美元,交易商指称有超国家机构的英镑买盘.

今日稍早公布的调查显示,英国11月服务业增长速度为近两年最慢.[ID:nSB2128975]但英镑对此几无反应.

BMO Markets外汇策略主管Audrey Childe-Freeman称,预估经济增长放缓可能为英央行购买更多公债铺路.英央行将于周四举行会议.

预计英央行货币政策委员会(MPC)周四将维持利率于0.5%不变,并维持资产购买规模在3,750亿英镑,但有可能在明年推出更多量化宽松政策.

花旗银行分析师Valentin Marinov在给客户的研究报告中称,在2013年初穆迪评估英国主权评级前,市场交投将非常谨慎.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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