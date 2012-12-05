〔英国债市〕英债表现不及德债,财政声明显示成长前景黯淡

路透伦敦12月5日电---英国公债周三表现不及可比德债,之前,英国财政大臣欧思邦称将无法实现成长和减赤目标,且2012-13年英债发行规模下修的幅度不及预期.

周三在议会发表的半年度财政声明中,欧思邦表示,经济成长疲弱,导致实现自定的减债目标的时间将推迟一年.

超长期英债走势尤为疲弱,之前,英国债务管理局表示,将发行年期超过50年的英债,且欧思邦在声明中暗示,可能调整养老金相关规定,可能使对这类资产的需求减少.

3月英债期货FLGH3收涨41个跳动点,报119.02,表现不及可比德债期货FGBLZ225个跳动点.但由于西班牙公债标售结果平平,英债受大范围避险资金流提振.

10年期英债收益率GB10YT=RR跌4个基点,至1.77%,跌幅略低于可比德债,10年期英债较可比德债利差EU10YT=RR扩阔1个基点,报43个基点.

40和50年期的英债遭受重创,收益率攀升7-8个基点,至约3.25%.

"英国将标售超长期英债,这压低长期英债价格,但导致收益率曲线走陡的主要因素是市场一致传言,计算养老基金赤字的方法可能发生改变,"Lloyds的英债策略师Eric Wand表示.

欧思邦的财政声明发表后,英国债务管理局将2012-13年英债发行规模下修2亿英镑,至1,642亿英镑,根据汤森路透调查,交易商预计会下修至1,582亿英镑.

不过,英国债务管理局局长Robert Stheeman在接受路透访问时,淡化了财政声明可能对英国评级和整体市场产生的长期影响.

穆迪表示,将在下次检讨英国评等时,将财政声明考虑进去,但未做进一步的评论.(完)

--编译 母红;审校 李军

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