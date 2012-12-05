〔英国债市〕英债表现不及德债,财政声明显示成长前景黯淡

中国金融：银行业总体风险可控，将加强理财业务监管--银监会主席
路透北京2月27日 - 中国银监会主席尚福林近日撰文指出，随着一些行业产能过剩矛盾进一步显性化及“僵尸企业”重组退出，部分企业债务风险暴露可能有所增加，银行业不良风险压力较大；但中国银行业有较强的应对风险的财务基础，总体风险可控。
路透伦敦12月5日电---英国公债周三表现不及可比德债,之前,英国财政大臣欧思邦称将无法实现成长和减赤目标,且2012-13年英债发行规模下修的幅度不及预期.
周三在议会发表的半年度财政声明中,欧思邦表示,经济成长疲弱,导致实现自定的减债目标的时间将推迟一年.
超长期英债走势尤为疲弱,之前,英国债务管理局表示,将发行年期超过50年的英债,且欧思邦在声明中暗示,可能调整养老金相关规定,可能使对这类资产的需求减少.
3月英债期货FLGH3收涨41个跳动点,报119.02,表现不及可比德债期货FGBLZ225个跳动点.但由于西班牙公债标售结果平平,英债受大范围避险资金流提振.
10年期英债收益率GB10YT=RR跌4个基点,至1.77%,跌幅略低于可比德债,10年期英债较可比德债利差EU10YT=RR扩阔1个基点,报43个基点.
40和50年期的英债遭受重创,收益率攀升7-8个基点,至约3.25%.
"英国将标售超长期英债,这压低长期英债价格,但导致收益率曲线走陡的主要因素是市场一致传言,计算养老基金赤字的方法可能发生改变,"Lloyds的英债策略师Eric Wand表示.
欧思邦的财政声明发表后,英国债务管理局将2012-13年英债发行规模下修2亿英镑,至1,642亿英镑,根据汤森路透调查,交易商预计会下修至1,582亿英镑.
不过,英国债务管理局局长Robert Stheeman在接受路透访问时,淡化了财政声明可能对英国评级和整体市场产生的长期影响.
穆迪表示,将在下次检讨英国评等时,将财政声明考虑进去,但未做进一步的评论.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透北京2月27日 - 中国银监会主席尚福林近日撰文指出，随着一些行业产能过剩矛盾进一步显性化及“僵尸企业”重组退出，部分企业债务风险暴露可能有所增加，银行业不良风险压力较大；但中国银行业有较强的应对风险的财务基础，总体风险可控。
路透上海2月27日 - 中国央行公开市场连续第三日净回笼，银行间市场周一资金面依旧 较为平稳。对银行类机构来说，隔夜等短期流动性供给继续充裕。另外，今日是准备金率动 态调整实施日，目前来看，对市场影响并不明显。 中国央行上周表示，根据2016年度金融机构信贷支农支小情况，实行了定向降准例行考 核，考核结果有上有下，大多数银行上年度信贷支农支小情况满足定向降准标准，可继续享 受优惠准备金率；此次准备金率动态调整将于今日(27日)实施。 北京一银行交易员称，“今天资金还行，就是10点多感觉需求又多出来了。不过银行都 还行，定向降准(生效看起来)没什么影响。” 央行今日进行了总额300亿元人民币逆回购操作，单日净回笼700亿元。此前两个交易日 也均为净回笼，规模分别为400亿元和200亿元。 上海一券商交易员指出，对非银机构来说，今日供给尚可，在银行间市场融资成本也不 算太高，惟交易所隔夜回购利率相对略高，需要继续关注公开市场操作情况。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00
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