〔美国热股〕苹果股价盘中大跌近4%,交投放量

标题新闻：泰国1月出口三月连增同比增8.8%略低于市场预期，给该贸易依赖型经济体带来利好
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路透纽约/旧金山12月5日电---苹果(AAPL.O)股价周三盘中大跌近4%,其惨淡表现已达10周,分析师指因受平板电脑市场竞争加剧等因素影响.
该股是标准普尔500指数.SPX百分比跌幅最大个股之一,盘中一度下挫5.2%,至545.56美元,成交量超过1,700万股,今日料将超过2,100万股的逾50日均值.
分析师称,种种原因导致该股下跌.一些分析师称一份研究报告指苹果将在明年平板电脑领域失去份额.其他一些分析师指有报告称结算所要求更高的保证金,还有几位投资者称,2013年资本利得税率具有不确定性,引发了抛盘.
苹果股价今年迄今仍累计上涨36%,但近期表现疲弱,正跌至熊市区域.目前较9月21日创下的纪录高位705.07美元已共计跌近22%.
研究机构国际数据公司(IDC)周三称,2012年全年苹果将在平板电脑市场失去份额,因消费者更喜爱搭载谷歌(GOOG.O)安卓系统的平板电脑,而不是苹果的iPad产品系列.
IDC称,2012年苹果全球平板电脑市场份额将从2011年的56.3%降至53.8%,安卓产品份额将从39.8%增至42.7%.
BGC Partners分析师Colin Gillis称,该股负面人气的主要原因可能是对平板电脑市场新竞争的忧虑,一些曾希望今年苹果公司派发特别股息的投资者可能会失望,因时间已所剩不多.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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