版本:
中国
市场报道 | 2012年 12月 6日 星期四 03:37 BJT

〔标题新闻〕欧洲央行执委亚斯穆森称不可能在年内完成泛欧银行业监管框架

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nF9E8M700G]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐