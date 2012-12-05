版本:
中国
货币新闻 | 2012年 12月 6日 星期四 04:35 BJT

〔新西兰央行〕利率预期稳定直至2014年

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐