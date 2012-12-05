〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货接近一个月高位,因技术性买盘和中国需求传言

标题新闻：泰国1月出口三月连增同比增8.8%略低于市场预期，给该贸易依赖型经济体带来利好
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路透12月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三触及近一个月高位,连续第三日收涨,交易商称,受助于技术性买盘和传言来自中国的出口需求重现.
1月大豆期货合约SF3守在200日移动均线之上,为11月9日来首次.
1月豆油合约BOF3升穿50日移动均线,触及一个月高位51.04美分,收报每磅51.00美分.1月豆粕合约SMF3接近一个月最高.
交易商表示,未被证实的传言称,本周中国可能购买多至六船美国太平洋沿岸西北部出产的大豆.
对阿根廷作物种植区湿度过大的担忧继续支撑大豆期价,这已导致玉米和大豆播种放缓.Commodity Weather Group表示,天气预报显示,下周中段降水将增加,11-15日期间可能迎来更多降雨.
巴拉圭参议院周二通过一项法案,将对大豆出口征收10%的税.
美国现货大豆仍然走坚,受助于压榨利润率高企.
加拿大统计局公布的数据显示,加拿大油菜籽产量为1,330万吨,同比下降8.9%,低于市场的平均预期.
12月豆粕合约SMc1收高5.4美元,报每短吨453.2美元,12月豆油合约BOc1升0.92美分,报50.66美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为168,686口,豆粕期货为51,590口,豆油期货为145,463口.
以下为CBOT农产品期货在1853 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 751.50 5.00 0.7% 16.2%
CBOT大豆Sc1 1476.00 20.50 1.4% 23.2%
CBOT豆粕SMc1 452.20 4.40 1.0% 46.2%
CBOT豆油BOc1 50.43 0.69 1.4% -3.2%
CBOT小麦Wc1 841.25 2.75 0.3% 28.9%
CBOT稻米RRc1 1553.00 12.00 0.8% 6.3%
EU小麦BL2H0 269.00 2.25 0.8% 32.8%
NYMEX原油期货CLc1 87.79 -0.71 -0.8% -11.2%
道琼工业指数.DJI 13,062 111 0.9% 6.9%
现货金XAU= 1692.10 -4.64 -0.3% 8.2%
欧元/美元EUR= 1.3083 -0.0010 -0.1% 1.1%
美元指数.DXY 79.7490 0.1050 0.1% -0.5%
波罗的海
干散货指数.BADI 1022 -32 -3.0% -41.2%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 母红;审校 于春红
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路透北京2月27日 - 中国银监会主席尚福林近日撰文指出，随着一些行业产能过剩矛盾进一步显性化及“僵尸企业”重组退出，部分企业债务风险暴露可能有所增加，银行业不良风险压力较大；但中国银行业有较强的应对风险的财务基础，总体风险可控。
* 英镑承压，因苏格兰可能进行独立公投 * 法国选战继续施压欧元 * 投机客增持美元多头--IMM数据 路透东京2月27日 - 美元兑日圆周一在亚洲交易时段收复部分失地，之前曾跌至两周低点。但由于投资者静待美国总统特朗普本周讲话以寻求有关税改的线索，美元兑日圆仍缺乏动能。 特朗普周二将在国会发表首次重要的政策讲话，预计会包括关于基础设施支出与税改计划的一些细节。有些市场参与者担心，如果缺乏细节，可能让投资者感到失望并损及美元。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 美元兑日圆 涨0.2%至112.20日圆，盘中一度跌至111.920日圆，为2月9日以来最低。 欧元兑美元 持稳报1.0562美元，对法国大选的担忧继续拖累欧元。 虽然当前民调显示，法国极