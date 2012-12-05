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市场报道 | 2012年 12月 6日 星期四 05:50 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货接近一个月高位,因技术性买盘和中国需求传言

路透12月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三触及近一个月高位,连续第三日收涨,交易商称,受助于技术性买盘和传言来自中国的出口需求重现.

1月大豆期货合约SF3守在200日移动均线之上,为11月9日来首次.

1月豆油合约BOF3升穿50日移动均线,触及一个月高位51.04美分,收报每磅51.00美分.1月豆粕合约SMF3接近一个月最高.

交易商表示,未被证实的传言称,本周中国可能购买多至六船美国太平洋沿岸西北部出产的大豆.

对阿根廷作物种植区湿度过大的担忧继续支撑大豆期价,这已导致玉米和大豆播种放缓.Commodity Weather Group表示,天气预报显示,下周中段降水将增加,11-15日期间可能迎来更多降雨.

巴拉圭参议院周二通过一项法案,将对大豆出口征收10%的税.

美国现货大豆仍然走坚,受助于压榨利润率高企.

加拿大统计局公布的数据显示,加拿大油菜籽产量为1,330万吨,同比下降8.9%,低于市场的平均预期.

12月豆粕合约SMc1收高5.4美元,报每短吨453.2美元,12月豆油合约BOc1升0.92美分,报50.66美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为168,686口,豆粕期货为51,590口,豆油期货为145,463口.

以下为CBOT农产品期货在1853 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 751.50 5.00 0.7% 16.2%

CBOT大豆Sc1 1476.00 20.50 1.4% 23.2%

CBOT豆粕SMc1 452.20 4.40 1.0% 46.2%

CBOT豆油BOc1 50.43 0.69 1.4% -3.2%

CBOT小麦Wc1 841.25 2.75 0.3% 28.9%

CBOT稻米RRc1 1553.00 12.00 0.8% 6.3%

EU小麦BL2H0 269.00 2.25 0.8% 32.8%

NYMEX原油期货CLc1 87.79 -0.71 -0.8% -11.2%

道琼工业指数.DJI 13,062 111 0.9% 6.9%

现货金XAU= 1692.10 -4.64 -0.3% 8.2%

欧元/美元EUR= 1.3083 -0.0010 -0.1% 1.1%

美元指数.DXY 79.7490 0.1050 0.1% -0.5%

波罗的海

干散货指数.BADI 1022 -32 -3.0% -41.2%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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