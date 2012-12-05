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债券 | 2012年 12月 6日 星期四 05:44 BJT

〔美国债市〕公债价格持坚,受财政悬崖忧虑影响

* 市场对美国民间就业数据几无反应

* 美联储买入将于2021-22年到期的47.5亿美元公债

* 共和党人士称,与总统奥巴马关于财政悬崖的谈判陷入僵局

路透纽约12月5日电---美国公债价格周三上涨,观察人士指因担心美国国会可能难以避免减支增税措施在明年初开始实施,而这可能拖累经济成长.

但股市上涨,据称至少部分因为有观点认为最终将达成协议以缓解这一险情.

"股市似乎对'财政悬崖'协议很快将达成的观点反应正面,"经纪商Navigate Advisors LLC的董事总经理Tom DiGaloma称,"但(对于债市来说)我们仍认为,协议最早要到年底,或明年初才能达成."

几位美国众议院共和党领袖周三表示,与总统奥巴马就解决财政悬崖的磋商陷入僵局.

DiGaloma称,这令公债价格在较高水准呈"区间走势",一些帐户卖出10年和30年期公债,买入五年期公债,为下周将标售的10年和30年期公债预留空间.

公债价格扩大涨势,指标10年期公债收益率降至两周来最低水准.

"如果达不成协议,(公债)市场将持续涌现买盘,继续追求收益率,"加拿大丰业银行公债交易主管Charles Comiskey称.

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