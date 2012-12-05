〔美国债市〕公债价格持坚,受财政悬崖忧虑影响

中国金融：银行业总体风险可控，将加强理财业务监管--银监会主席
路透北京2月27日 - 中国银监会主席尚福林近日撰文指出，随着一些行业产能过剩矛盾进一步显性化及“僵尸企业”重组退出，部分企业债务风险暴露可能有所增加，银行业不良风险压力较大；但中国银行业有较强的应对风险的财务基础，总体风险可控。
* 市场对美国民间就业数据几无反应
* 美联储买入将于2021-22年到期的47.5亿美元公债
* 共和党人士称,与总统奥巴马关于财政悬崖的谈判陷入僵局
路透纽约12月5日电---美国公债价格周三上涨,观察人士指因担心美国国会可能难以避免减支增税措施在明年初开始实施,而这可能拖累经济成长.
但股市上涨,据称至少部分因为有观点认为最终将达成协议以缓解这一险情.
"股市似乎对'财政悬崖'协议很快将达成的观点反应正面,"经纪商Navigate Advisors LLC的董事总经理Tom DiGaloma称,"但(对于债市来说)我们仍认为,协议最早要到年底,或明年初才能达成."
几位美国众议院共和党领袖周三表示,与总统奥巴马就解决财政悬崖的磋商陷入僵局.
DiGaloma称,这令公债价格在较高水准呈"区间走势",一些帐户卖出10年和30年期公债,买入五年期公债,为下周将标售的10年和30年期公债预留空间.
公债价格扩大涨势,指标10年期公债收益率降至两周来最低水准.
"如果达不成协议,(公债)市场将持续涌现买盘,继续追求收益率,"加拿大丰业银行公债交易主管Charles Comiskey称.
路透北京2月27日 - 中国银监会主席尚福林近日撰文指出，随着一些行业产能过剩矛盾进一步显性化及“僵尸企业”重组退出，部分企业债务风险暴露可能有所增加，银行业不良风险压力较大；但中国银行业有较强的应对风险的财务基础，总体风险可控。
路透上海2月27日 - 中国央行公开市场连续第三日净回笼，银行间市场周一资金面依旧 较为平稳。对银行类机构来说，隔夜等短期流动性供给继续充裕。另外，今日是准备金率动 态调整实施日，目前来看，对市场影响并不明显。 中国央行上周表示，根据2016年度金融机构信贷支农支小情况，实行了定向降准例行考 核，考核结果有上有下，大多数银行上年度信贷支农支小情况满足定向降准标准，可继续享 受优惠准备金率；此次准备金率动态调整将于今日(27日)实施。 北京一银行交易员称，“今天资金还行，就是10点多感觉需求又多出来了。不过银行都 还行，定向降准(生效看起来)没什么影响。” 央行今日进行了总额300亿元人民币逆回购操作，单日净回笼700亿元。此前两个交易日 也均为净回笼，规模分别为400亿元和200亿元。 上海一券商交易员指出，对非银机构来说，今日供给尚可，在银行间市场融资成本也不 算太高，惟交易所隔夜回购利率相对略高，需要继续关注公开市场操作情况。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00
路透北京2月27日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率略有下行，国债期货高开回落后又小幅反弹。交易员表示，今日消息面平静，市场亦在静待即将召开的中国两会（全国人大和政协会议）是否会有新的政策信号浮出，现券走势仍在追随期货波动。