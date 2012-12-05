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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 07:08 BJT

《日本重要政经日程》--12月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月5日(三)

2330 - 12月路透短观调查日本制造业景气判断指数

2350 - 11月25日-12月1日资本流动数据

12月6日(四)

0000 - 经济产业省专家组就电力产业改革召开会议

0120 - 三个月期贴现国库券标售

0130 - 30年期公债标售

企业面:

0200 - 东京电力(9501.T)执行副社长山口博召开新闻发布会

0630 - 丰田汽车(7203.T)社长丰田章男在创新和领导力会议上发表讲话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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