日韩经济指标预测--12月6日-12月13日****

标题新闻：泰国1月出口三月连增同比增8.8%略低于市场预期，给该贸易依赖型经济体带来利好
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透12月6日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
----------------------------------12月3日当周-------------------------------
12月6日(四)
2350 日本外汇储备(亿美元) 11月 -- 12,770
12月7日(五)
0500 日本同时指标(较前月) 10月 -- -2.3
领先指标(较前月) -- -1.5
12月9日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 -- +0.2%
(较上月) -- -0.7%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 11月 -- +0.9%
2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 10月 -- 盈余5,036
(较上年同期) -- -68.7%
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -0.8% -0.9%
环比年率 -3.3% -3.5%
2350 日本企业调查指数 第四季 -- 2.5
----------------------------------12月10日当周-------------------------------
12月10日(一)
0500 日本消费者信心指数 11月 -- 39.7
0500 日本服务业景气判断指数 11月 -- 39.0
12月11日(二)
2300 韩国失业率 11月 -- 3.0%
2350 日本企业商品物价指数(较上月) 11月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -1.0%
2350 日本机械订单(较前月) 10月 -- -4.3%
(较上年同期) -- -7.8%
12月12日(三)
0300 韩国L货币供应额(较上年同期) 10月 -- +8.9%
12月13日(四)
2100 韩国出口物价(较上年同期) 11月 -- -5.2%
进口物价(较上年同期) -- -6.4%
2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第四季 -- 负3
大型非制造业景气判断指数 -- 8
小型制造业景气判断指数 -- 负14
小型非制造业景气判断指数 -- 负9
日本短观大型企业资本支出 第四季 -- +6.4%
小型企业资本支出 -- 持平(完)
--整理 兰秀娟;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月27日 - 中国银监会主席尚福林近日撰文指出，随着一些行业产能过剩矛盾进一步显性化及“僵尸企业”重组退出，部分企业债务风险暴露可能有所增加，银行业不良风险压力较大；但中国银行业有较强的应对风险的财务基础，总体风险可控。
* 英镑承压，因苏格兰可能进行独立公投 * 法国选战继续施压欧元 * 投机客增持美元多头--IMM数据 路透东京2月27日 - 美元兑日圆周一在亚洲交易时段收复部分失地，之前曾跌至两周低点。但由于投资者静待美国总统特朗普本周讲话以寻求有关税改的线索，美元兑日圆仍缺乏动能。 特朗普周二将在国会发表首次重要的政策讲话，预计会包括关于基础设施支出与税改计划的一些细节。有些市场参与者担心，如果缺乏细节，可能让投资者感到失望并损及美元。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 美元兑日圆 涨0.2%至112.20日圆，盘中一度跌至111.920日圆，为2月9日以来最低。 欧元兑美元 持稳报1.0562美元，对法国大选的担忧继续拖累欧元。 虽然当前民调显示，法国极