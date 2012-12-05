澳新经济指标预测--12月6日-12月13日****

标题新闻：泰国1月出口三月连增同比增8.8%略低于市场预期，给该贸易依赖型经济体带来利好
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路透12月6日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------12月3日当周-------------------------------
12月6日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 11月 持平 增加1.07
全职就业人数(万人) -- 增加1.87
就业参与率 65.1% 65.1%
失业率 5.5% 5.4%
12月7日(五)
0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 10月 逆差20.5 逆差14.56
进口 -- -2%
出口 -- -1%
-----------------------------------12月10日当周-------------------------------
12月9日(日)
2145 新西兰制造业销售 第三季 -- +0.3%
12月10日(一)
0030 澳洲房屋融资 10月 -- +0.9%
投资房屋融资 -- +8.6%
2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +4.6% +3.2%
12月11日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 11月 -- 负5.0
企业信心指数 -- 负1
12月11-12日
2330 澳洲消费者信心指数 12月 -- +5.2%
12月12日(三)
2145 新西兰食品价格指数 11月 -- -0.6%
12月13日(四)
0030 澳洲新车销售 11月 -- -2.8%(完)
--编译 王兴亚;审校 张荻
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路透北京2月27日 - 中国银监会主席尚福林近日撰文指出，随着一些行业产能过剩矛盾进一步显性化及“僵尸企业”重组退出，部分企业债务风险暴露可能有所增加，银行业不良风险压力较大；但中国银行业有较强的应对风险的财务基础，总体风险可控。
* 英镑承压，因苏格兰可能进行独立公投 * 法国选战继续施压欧元 * 投机客增持美元多头--IMM数据 路透东京2月27日 - 美元兑日圆周一在亚洲交易时段收复部分失地，之前曾跌至两周低点。但由于投资者静待美国总统特朗普本周讲话以寻求有关税改的线索，美元兑日圆仍缺乏动能。 特朗普周二将在国会发表首次重要的政策讲话，预计会包括关于基础设施支出与税改计划的一些细节。有些市场参与者担心，如果缺乏细节，可能让投资者感到失望并损及美元。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 美元兑日圆 涨0.2%至112.20日圆，盘中一度跌至111.920日圆，为2月9日以来最低。 欧元兑美元 持稳报1.0562美元，对法国大选的担忧继续拖累欧元。 虽然当前民调显示，法国极