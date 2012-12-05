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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 06:39 BJT

****澳新经济指标预测--12月6日-12月13日****

路透12月6日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------12月3日当周-------------------------------

12月6日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 11月 持平 增加1.07

全职就业人数(万人) -- 增加1.87

就业参与率 65.1% 65.1%

失业率 5.5% 5.4%

12月7日(五)

0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 10月 逆差20.5 逆差14.56

进口 -- -2%

出口 -- -1%

-----------------------------------12月10日当周-------------------------------

12月9日(日)

2145 新西兰制造业销售 第三季 -- +0.3%

12月10日(一)

0030 澳洲房屋融资 10月 -- +0.9%

投资房屋融资 -- +8.6%

2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +4.6% +3.2%

12月11日(二)

0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 11月 -- 负5.0

企业信心指数 -- 负1

12月11-12日

2330 澳洲消费者信心指数 12月 -- +5.2%

12月12日(三)

2145 新西兰食品价格指数 11月 -- -0.6%

12月13日(四)

0030 澳洲新车销售 11月 -- -2.8%(完)

--编译 王兴亚;审校 张荻

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