《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月5日

标题新闻：泰国1月出口三月连增同比增8.8%略低于市场预期，给该贸易依赖型经济体带来利好
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以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 41.49 -0.60 -1.43 3941843
搜狐 (SOHU.O) 38.10 -0.13 -0.33 365642
网易 (NTES.O) 41.05 -0.38 -0.92 1083896
百度 (BIDU.O) 88.12 -2.13 -2.36 8066352
亚信科技 ASIA.O 10.92 -0.40 -3.53 421661
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 16.96 +0.21 +1.25 1682900
联电 (UMC.N) 1.97 +0.06 +3.14 741239
日月光 (ASX.N) 4.18 +0.06 +1.46 83744
矽品精密 (SPIL.O) 5.40 +0.03 +0.56 271709
和信超媒体 (GIGM.O) 0.94 -0.01 -1.04 16856
友达 (AUO.N) 4.45 -0.03 -0.67 304685
中华电信 (CHT.N) 32.04 +0.01 +0.03 22332
台湾国际航电 (GRMN.O) 39.71 -0.19 -0.48 817436
香港
中国移动 (CHL.N) 57.88 +0.73 +1.28 169512
中国联通 (CHU.N) 15.73 +0.40 +2.61 142136
中国电信 (CHA.N) 56.31 +1.48 +2.70 35517
中芯国际 (SMI.N) 2.41 +0.04 +1.69 115171
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.20 +0.06 +1.45 9796
(完)
--整理 梁睿雪
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路透北京2月27日 - 中国银监会主席尚福林近日撰文指出，随着一些行业产能过剩矛盾进一步显性化及“僵尸企业”重组退出，部分企业债务风险暴露可能有所增加，银行业不良风险压力较大；但中国银行业有较强的应对风险的财务基础，总体风险可控。
* 英镑承压，因苏格兰可能进行独立公投 * 法国选战继续施压欧元 * 投机客增持美元多头--IMM数据 路透东京2月27日 - 美元兑日圆周一在亚洲交易时段收复部分失地，之前曾跌至两周低点。但由于投资者静待美国总统特朗普本周讲话以寻求有关税改的线索，美元兑日圆仍缺乏动能。 特朗普周二将在国会发表首次重要的政策讲话，预计会包括关于基础设施支出与税改计划的一些细节。有些市场参与者担心，如果缺乏细节，可能让投资者感到失望并损及美元。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 美元兑日圆 涨0.2%至112.20日圆，盘中一度跌至111.920日圆，为2月9日以来最低。 欧元兑美元 持稳报1.0562美元，对法国大选的担忧继续拖累欧元。 虽然当前民调显示，法国极