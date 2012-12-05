版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 07:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月5日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 41.49 -0.60 -1.43 3941843

搜狐 (SOHU.O) 38.10 -0.13 -0.33 365642

网易 (NTES.O) 41.05 -0.38 -0.92 1083896

百度 (BIDU.O) 88.12 -2.13 -2.36 8066352

亚信科技 ASIA.O 10.92 -0.40 -3.53 421661

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 16.96 +0.21 +1.25 1682900

联电 (UMC.N) 1.97 +0.06 +3.14 741239

日月光 (ASX.N) 4.18 +0.06 +1.46 83744

矽品精密 (SPIL.O) 5.40 +0.03 +0.56 271709

和信超媒体 (GIGM.O) 0.94 -0.01 -1.04 16856

友达 (AUO.N) 4.45 -0.03 -0.67 304685

中华电信 (CHT.N) 32.04 +0.01 +0.03 22332

台湾国际航电 (GRMN.O) 39.71 -0.19 -0.48 817436

香港

中国移动 (CHL.N) 57.88 +0.73 +1.28 169512

中国联通 (CHU.N) 15.73 +0.40 +2.61 142136

中国电信 (CHA.N) 56.31 +1.48 +2.70 35517

中芯国际 (SMI.N) 2.41 +0.04 +1.69 115171

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.20 +0.06 +1.45 9796

(完)

--整理 梁睿雪

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐