〔加拿大股市〕小幅收高,受助于能源类股及CP Rail的涨势

路透多伦多12月5日电---加拿大股市主要股指周三小涨,因投资者对Canadian Pacific Railway Ltd (CP.TO)的成本削减计划反应热烈,且中国经济成长的乐观情绪提振能源类股上扬,不过黄金矿商股价下跌.
Canadian Pacific Railway上涨4.1%至96.82加元,此前公司表示计划到2016年裁员4,500人,这是新任执行长削减成本措施的一部分.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高20.11点,或0.17%,报12,157.29点.
能源板块录得普遍涨幅,因此前中国中共中央总书记习近平表示,该国领导层2013年将继续对经济政策进行微调,提升了对该国经济增长的期望.
Suncor Energy Inc (SU.TO)涨1.3%至32.68加元,Canadian Natural Resources Ltd (CNQ.TO)升1.3%至27.78加元.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导............[.EUCN]
英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI