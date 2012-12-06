海南关于南海新规可能获得了中央首肯--官员

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海12月5日电---海南省外事侨务办公室主任吴士存周三称，海南允许公安边防机关对非法进入南海海南管辖海域的外国船舶进行登临检查的新规属于省级决定，但可能获得了中央政府的首肯。
吴士存称，海南上周通过的这项新规，一定程度上是为应对在西沙群岛海域作业的越南渔船增多的情况。
越南周二谴责中国的新规严重侵犯其主权。该国稍早表示，正组建巡逻队以保护本国渔业，还指责中国船只进行破坏活动。
吴士存通过电话对路透表示，这一新规不是由中央政府提出，而是由当地执法机构启动。但他补充说，相关机构肯定已经上报此事，应该征求了主管部门的意见。
海南新规规定，对于非法进入南海海南管辖海域的外国船舶，海南省公安边防机关可依法采取登临，检查，扣押，驱逐，令其停航、改航、返航等措施予以处置。新规将于明年1月1日起实施。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。