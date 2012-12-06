〔韩国个股〕LG电子称将针对欧盟做出的垄断裁决上诉

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔12月6日电---韩国LG电子(066570.KS)周四表示,将针对欧盟执委会早些时候对该公司及其他五家公司开出最大数额反垄断罚单的决定上诉.
欧盟执委会对包括飞利浦(PHG.AS)和Panasonic (6752.T)在内的六家公司开出总计14.7亿欧元(19.2亿美元)罚款,称这些公司的高管定期开会以操纵电视及电脑用显示器阴极射线管(CRT)的价格并瓜分市场,这种行为直到六年前结束.
LG电子必须支付2.956亿欧元罚款,外加合资企业罚单中应承担的份额.(完)
--编译 王兴亚;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。