〔中国金融〕11月四大行新增贷款1,680亿元,大幅低于10月水准--报载

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海12月6日电---据21世纪经济报 道周四报导,截至11月底,中国工农中建四家大型银行全月新增人民币贷款仅1,680亿,大幅低于10月份2,200亿元的水准.四大行相对谨慎的信贷投放,加剧了市场对商业银行年末信贷投放节奏放缓的疑虑.
若按照四大行新增贷款占比35%-40%的一般水平估算,11月金融机构全部新增贷款在4,200亿-4,800亿之间,而此前市场普遍预期在5,000亿元左右.
四大行包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)和中国银行(3988.HK)(601988.SS).
"这意味着2012年全部新增人民币贷款将在8万亿左右."某国有大行公司银行部负责人分析说,去年年底中央经济工作会议定下的诸多调控指标中,信贷规模在8万亿-8.5万亿上下,而今年前10个月,金融机构新增人民币贷款已高达7.2万亿.
2013年中国宏观调控将会实施怎样的政策组合,即将召开的中央经济工作会议将给出答案.而12月4日召开的中央政治局会议对明年的宏观调控做了初步定调:"要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调,加强政策协调配合."(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。