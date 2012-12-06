《中国报摘》--中国证券报12月6日

* 头版头条:

--中国沪深两市周三放量上涨,成交量较前一交易日增近一倍,其中沪综指.SSEC大涨56.76点,涨幅为2.87%,一举收复2,000点.

* 其他:

--中国证监会上市部表示,与非关联的第三方进行同行业或上下游整合的并购重组,交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议,但不强制要求以股份形式进行补偿.

--银监会副主席周慕冰近日撰文指出,银监会已成立商业银行资本工具创新的工作小组,在相关部门的大力支持下,积极探索除普通股之外的新型资本工具,指导商业银行主动创新.

--中国人民银行副行长李东荣表示,央行将于近期发布移动支付相关技术标准及IC卡规范.

--针对创业板市场的进一步发展和建设,深圳证券交易所副总经理刘慧清日前撰文提出,进一步完善创业板发审制度,放开创业板行业限制,同时降低创业板准入条件,适当取消部分硬性指标,适应高成长企业多样性特征.

--中国银行间市场交易商协会消息,截至今年11月末,经交易商协会注册发行的非金融企业债务融资工具存量规模突破4.1万亿元人民币,较去年底增加1.1万亿元,占社会融资总量约8%.

--瑞士信贷亚洲区首席经济分析师陶冬表示,明年中国经济将呈"L"型复苏,城镇化建设将成为未来中国经济的主要动力.

--国家外汇管理局向通汇货币颁发全国个人本外币特许兑换资质证书,通汇货币成为首家及截至目前唯一获得该资质的非金融机构.

--国家信息中心首席经济师范剑平指出,目前中国经济已经触底企稳,再进一步下跌的可能性极小,然而经济回升的幅度也较为有限,不会出现V形大幅反弹,明年中国的宏观调控政策,稳中求进中应该是稳增长和控房价相兼顾、稳增长和调结构相结合.

--业内人士透露,电煤价格并轨方案已获国务院批准,最快将于本周五下发到相关单位;电煤价格并轨将取消煤炭重点合同,改为中长期合同;但电力企业希望电价实时联动的意愿落空,方案只表示将继续完善煤电价格联动机制,在电煤价格剧烈波动时,依法采取临时措施.

--环保部发布《重点区域大气污染防治"十二五"规划》,十二五期间,重点区域大气污染防治工作将包含二氧化硫治理、油气回收等八类重点工程项目,投资需求约3,500亿元;项目资金以地方投资为主,中央财政将对符合投资方向的项目予以适当支持.

--保利地产(600048.SS)公告称,11月公司实现签约面积72.8万平方米,同比增长72.92%;实现签约金额87.03亿元,同比增长76.66%.

--苏宁电器(002024.SZ)公告称,拟与苏宁电器集团联合设立小贷公司,进入金融行业.(完)

--整理 边竞; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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