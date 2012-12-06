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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 08:12 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初升至七个月高位,日圆走软提振股市

路透东京12月6日电---日本股市日经指数周四盘初升至七个月高位.市场持续押注日本央行将采行更大胆的行动,推低日圆汇率,进而提振股市.

日经指数.N225上涨0.8%至9,539.74点.东证股价指数.TOPX上扬1%至789.22点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王兴亚

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