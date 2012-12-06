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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 08:59 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月6日-12月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月6日(四)

法兰克福---欧洲央行管理委员会会议.会后将宣布利率决定,并举行记者会(1330).

法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森发表讲话,题为"欧洲货币政策当下的挑战与成就"(1400).

伦敦--英国央行货币政策委员会会议(1200).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)尼加拉瓜贸易政策审议会议.

惠灵顿--新西兰央行货币政策声明和利率决议.

美国奥林匹亚--美国参议院金融委员会召开联邦住宅管理局(FHA)听证会,美国住房和城市发展部(HUD)部长杜诺文陈辞(1500).

纽约--联邦住房金融局代理局长Edward DeMarco在2013美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)证券化展望会议上讲话(1800).

12月7日(五)

柏林--德国央行发布德国半年度经济增长预测报告(0730).

12月10日(一)

暂无重要经济事件.

12月11日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开利率会议(第一日).

莫斯科--20国集团(G20)筹备会议(至12月12日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)理事会议.

华盛顿--能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.

12月12日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决议(1730).

华盛顿--为期两天的美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率政策会议结束,美联储(FED)主席贝南克召开新闻发布会(1915).

雷克雅未克--冰岛央行公布利率决议.

日内瓦--WTO总理事会会议.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)第162次常规会议.

巴黎--国际能源署(IEA)发布12月石油市场月报.

12月13日(四)

苏黎世--瑞士央行(SNB)货币政策评估.

布鲁塞尔--欧洲理事会会议.

莫斯科--"促进经济增长及可持续发展"会议召开.

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济前景召开新闻发布会(0900).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王湄;审校 郑茵

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

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