《全球重要经济事件一览表》--12月6日-12月13日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
12月6日(四)
法兰克福---欧洲央行管理委员会会议.会后将宣布利率决定,并举行记者会(1330).
法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森发表讲话,题为"欧洲货币政策当下的挑战与成就"(1400).
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(1200).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)尼加拉瓜贸易政策审议会议.
惠灵顿--新西兰央行货币政策声明和利率决议.
美国奥林匹亚--美国参议院金融委员会召开联邦住宅管理局(FHA)听证会,美国住房和城市发展部(HUD)部长杜诺文陈辞(1500).
纽约--联邦住房金融局代理局长Edward DeMarco在2013美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)证券化展望会议上讲话(1800).
12月7日(五)
柏林--德国央行发布德国半年度经济增长预测报告(0730).
12月10日(一)
暂无重要经济事件.
12月11日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开利率会议(第一日).
莫斯科--20国集团(G20)筹备会议(至12月12日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)理事会议.
华盛顿--能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.
12月12日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决议(1730).
华盛顿--为期两天的美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率政策会议结束,美联储(FED)主席贝南克召开新闻发布会(1915).
雷克雅未克--冰岛央行公布利率决议.
日内瓦--WTO总理事会会议.
维也纳--石油输出国组织(OPEC)第162次常规会议.
巴黎--国际能源署(IEA)发布12月石油市场月报.
12月13日(四)
苏黎世--瑞士央行(SNB)货币政策评估.
布鲁塞尔--欧洲理事会会议.
莫斯科--"促进经济增长及可持续发展"会议召开.
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济前景召开新闻发布会(0900).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王湄;审校 郑茵
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。