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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 08:34 BJT

〔中国个股〕保利地产前11月签约销售920亿元,全年有望破千亿元

路透上海12月6日电---中国大型房地产企业--保利房地产(集团)股份有限公司(600048.SS)周四公告称,前11个月签约金额920.32亿元人民币,同比增长36.1%.这意味着保利地产有望继万科(000002.SZ)200002.SZ之后,成为国内第二家年销售逾千亿元的房地产公司.

公告显示,11月保利地产实现签约面积72.8万平方米,同比增长72.92%;实现签约金额87.03亿元,同比增长76.66%.

另外,保利地产子公司近期共获得八块土地储备,涉及土地的总价近63亿元.其中子公司广东保利房地产公司获得广州市萝岗区长岭路以南地块,规划容积率面积约314,304平方米,土地成交总价16.5亿元,广东保利拥有该项目50%权益.

国内房地产龙头企业--万科稍早公布月度数据,其11月销售额171.3亿元,同比增逾一倍;1-11月累计实现销售金额1,271.5亿元.(完)

欲了解详情,可点选上海证交所公告(here)

--发稿 林琦; 审校 黄凯

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