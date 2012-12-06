〔中国个股〕保利地产前11月签约销售920亿元,全年有望破千亿元

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海12月6日电---中国大型房地产企业--保利房地产(集团)股份有限公司(600048.SS)周四公告称,前11个月签约金额920.32亿元人民币,同比增长36.1%.这意味着保利地产有望继万科(000002.SZ)200002.SZ之后,成为国内第二家年销售逾千亿元的房地产公司.
公告显示,11月保利地产实现签约面积72.8万平方米,同比增长72.92%;实现签约金额87.03亿元,同比增长76.66%.
另外,保利地产子公司近期共获得八块土地储备,涉及土地的总价近63亿元.其中子公司广东保利房地产公司获得广州市萝岗区长岭路以南地块,规划容积率面积约314,304平方米,土地成交总价16.5亿元,广东保利拥有该项目50%权益.
国内房地产龙头企业--万科稍早公布月度数据,其11月销售额171.3亿元,同比增逾一倍;1-11月累计实现销售金额1,271.5亿元.(完)
欲了解详情,可点选上海证交所公告(here)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。