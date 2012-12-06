〔中国债市〕截至11月底非金融企业债务融资存量超4.1万亿元--NAFMII

路透北京12月6日电---中国银行间市场交易商协会(NAFMII)数据显示,截至今年11月末,经其注册发行的非金融企业债务融资工具存量规模突破4.1万亿元人民币,较去年底增加1.1万亿元.

NAFMII给媒体提供的新闻稿称,自成立以来,债务融资工具累计发行量达8.1万亿元.今年1-11月的发行量接近2.5万亿元,同期银行间债券市场整体发行量约7万亿元,占前三季度GDP(国内生产总值)的比重超过15%;交易量超过240万亿元,约为前三季度GDP的6.8倍.

NAFMII并称,今年新增的1.1万亿债务融资工具占社会融资总量(央行公布的1-10月数据)的比例约为8%.

在促进经济结构调整方面,NAFMII支持战略性新兴产业相关企业发行债务融资工具2.8万亿元,支持文化产业企业发行债务融资工具1,600亿元.为超过440家现代农业和小微企业提供债务融资近3,500亿元,通过债务融资工具累计为保障性安居工程募集资金近300亿元.

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新闻稿并称,今年以来,中国大力推动债券融资市场发展.债券市场规模稳步攀升,间接融资占比已由2006年的91%下降至2012年1-10月的84%,债券融资占直接融资的比重由60%增长至89%.(完)