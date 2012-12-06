〔中国债市〕截至11月底非金融企业债务融资存量超4.1万亿元--NAFMII

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京12月6日电---中国银行间市场交易商协会(NAFMII)数据显示,截至今年11月末,经其注册发行的非金融企业债务融资工具存量规模突破4.1万亿元人民币,较去年底增加1.1万亿元.
NAFMII给媒体提供的新闻稿称,自成立以来,债务融资工具累计发行量达8.1万亿元.今年1-11月的发行量接近2.5万亿元,同期银行间债券市场整体发行量约7万亿元,占前三季度GDP(国内生产总值)的比重超过15%;交易量超过240万亿元,约为前三季度GDP的6.8倍.
NAFMII并称,今年新增的1.1万亿债务融资工具占社会融资总量(央行公布的1-10月数据)的比例约为8%.
在促进经济结构调整方面,NAFMII支持战略性新兴产业相关企业发行债务融资工具2.8万亿元,支持文化产业企业发行债务融资工具1,600亿元.为超过440家现代农业和小微企业提供债务融资近3,500亿元,通过债务融资工具累计为保障性安居工程募集资金近300亿元.
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新闻稿并称,今年以来,中国大力推动债券融资市场发展.债券市场规模稳步攀升,间接融资占比已由2006年的91%下降至2012年1-10月的84%,债券融资占直接融资的比重由60%增长至89%.(完)
--发稿 康熙泽/张胜男; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。