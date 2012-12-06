伊朗发生5.5级地震 已有八人遇难

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜12月5日电---伊朗媒体报导称，伊朗东部地区周三发生5.5级地震，造成八人死亡、12人受伤，紧急救援队已赶赴灾区展开救援及伤员治疗工作。
法斯通讯社（Fars）称，地震袭击了南呼罗珊省（South Khorasan）Zohan地区，一些建筑物受损，民众撤离了住所，但有些村民被困在废墟下。
迈赫尔通讯社（Mehr）援引南呼罗珊省危机处理负责人Mohammad Ali Akhundi的话称，“已有八人在地震中遇难，还有一人失踪。过去几小时中，有些伤员也不幸失去了生命。”
“房屋被毁后，民众只能聚集在室外，由于天气寒冷，他们急需保暖用品，”他说道。
伊朗应急服务部门副主任Mohammad Sarvar称，救援队已抵达一些受灾地区，确定遇难的人数将会增加。
伊朗地震中心称，地震发生在当地区时间2038（1708 GMT），随后至少发生了12次余震。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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