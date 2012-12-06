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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 08:48 BJT

〔国际油市〕美国原油期货持于88美元下方,汽油库存跳升且数据疲弱

路透新加坡12月6日电---美国原油期货周四持于每桶88美元下方,整理上日因数据显示汽油库存跳升而录得的跌幅;美国聘雇数据疲弱及欧元区零售销售数据不佳,使得对需求的忧虑成为焦点.

0006 GMT,美国原油期货合约CLc1下跌0.06美元,报每桶87.82美元,上日曾下滑约1%.布兰特原油期货合约LCOc1周三跌逾1美元.

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