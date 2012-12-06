〔国际油市〕美国原油期货持于88美元下方,汽油库存跳升且数据疲弱

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡12月6日电---美国原油期货周四持于每桶88美元下方,整理上日因数据显示汽油库存跳升而录得的跌幅;美国聘雇数据疲弱及欧元区零售销售数据不佳,使得对需求的忧虑成为焦点.
0006 GMT,美国原油期货合约CLc1下跌0.06美元,报每桶87.82美元,上日曾下滑约1%.布兰特原油期货合约LCOc1周三跌逾1美元.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。