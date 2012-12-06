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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 08:38 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月6日

**上海证券报**

--中国国务院发展研究中心金融研究所巴曙松认为,经济周期性下滑见底,预计2013年经济温和增长,推动城镇化建设,加码基础设施投资是重要推动力量.

**21世纪经济报 道**

--截至11月底,工农中建四大国有银行全月新增人民币贷款仅1,680亿元人民币,大幅低于10月份2,200亿元的水准.四大行相对谨慎的信贷投放,加剧了市场对商业银行年末信贷投放节奏放缓的疑虑.

**第一财经日报**

--上海金融服务办公室主任方星海建议,明年可以大量增发中长期国债、较大幅度增发地方政府债,用于基础设施建设和社会事业支出,同时还应适当减税和加快人民币国际化步伐等.

--一银行高管透露,银监会已明确鼓励国内银行业探索一级资本债,避免股本融资依赖带来的局限性.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞; 审校

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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