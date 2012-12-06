《中国报摘》--其他报纸重要消息12月6日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
**上海证券报**
--中国国务院发展研究中心金融研究所巴曙松认为,经济周期性下滑见底,预计2013年经济温和增长,推动城镇化建设,加码基础设施投资是重要推动力量.
**21世纪经济报 道**
--截至11月底,工农中建四大国有银行全月新增人民币贷款仅1,680亿元人民币,大幅低于10月份2,200亿元的水准.四大行相对谨慎的信贷投放,加剧了市场对商业银行年末信贷投放节奏放缓的疑虑.
**第一财经日报**
--上海金融服务办公室主任方星海建议,明年可以大量增发中长期国债、较大幅度增发地方政府债,用于基础设施建设和社会事业支出,同时还应适当减税和加快人民币国际化步伐等.
--一银行高管透露,银监会已明确鼓励国内银行业探索一级资本债,避免股本融资依赖带来的局限性.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞; 审校
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。