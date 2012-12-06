《中国债券市场每日交易备忘》--12月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国南车( 601766.SS )20亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国开行和民生银行主承 国泰君安证券20亿元人民币三个月期短期融资券(主体评级AAA)10:00-11:00招标,利率区间3.9%-4.5% 贵州产业投资集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行和招商银行主承 内蒙古大唐国际托克托发电公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),国开行主承 常州城建集团8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),民生银行和广发银行主承 安徽古井集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),农行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 新疆生产建设兵团国资公司5亿元一年期短融041264038,票面利率4.87% 中电投东北电力公司10亿元一年期短融041261040,票面利率4.95% 呼和浩特春华水务开发集团3.5亿元一年期短融041256039,票面利率5.20% 广发证券( 000776.SZ )30亿元三个月期短融071204002,票面利率4.19% 三亚凤凰机场7亿元五年期中票1282518,票面利率6.06% 云南冶金集团8亿元五年期中票1282519,票面利率5.56% 江苏交通控股14亿元10年期中票1282514,票面利率5.50% 黑龙江龙煤矿业控股50亿元三年期中票1282515,票面利率4.95% 天津滨海新区建设投资集团30亿元五年期中票1282513,票面利率5.20% 杉杉集团5.6亿元五年期中票1282517,票面利率6.70% 舟山交通投资集团5亿元五年期中票1282516,票面利率6.40% ============================================================================== 三、缴款: 农业发展银行251.9亿元五年期固息债120418,票面利率4.00% 温州港集团4亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280428,票面利率6.92% 晋开化工投资控股集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280429,票面利率6.55% 六盘水开发投资公司16亿元七年期固息债1280431,票面利率6.97% 沭阳金源资产经营公司10亿元七年期固息债1280433,票面利率6.50% 天津开发区国有资产经营公司18.5亿元七年期固息债1280434,票面利率6.20% 天津开发区国有资产经营公司4.5亿元10年期固息债1280435,票面利率6.50% 南京第一农药集团5.5亿元一年期短融 华能集团40亿元一年期短融 山东鲁信投资控股集团5亿元一年期短融 济宁供水集团3亿元一年期短融 浙江恒逸集团10亿元一年期短融 延长石油集团30亿元一年期短融 山西煤炭进出口集团10亿元五年期中票 山东鲁信投资控股集团5亿元三年期中票 常州交通产业集团5亿元五年期中票 成都文化旅游发展集团2亿元三年期中票 金光纸业(中国)投资公司30亿元五年期中票 =============================================================================== 四、还本付息: 中国财政部120亿元15年期固息国债010004付息,票面利率4.69% 农业发展银行250亿元五年期固息债110419付息,票面利率3.55% 山西煤炭进出口集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180176付息,票面利率6.85% 中国建材( 3323.HK )50亿元三年期中票1182364付息,票面利率5.06% 国家开发银行[CHDB.UL]500亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债1202201,基本利差0.93% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --据21世纪经济报 道周四报导,截至11月底,中国工农中建四家大型银行全月新增人民币 贷款仅1,680亿,大幅低于10月份2,200亿元的水准.四大行相对谨慎的信贷投放,加剧了市场 对商业银行年末信贷投放节奏放缓的疑虑.[ID:nSB2130403] --中国国务院发展研究中心金融研究所巴曙松认为,经济周期性下滑见底,预计2013年经济 温和增长,推动城镇化建设,加码基础设施投资是重要推动力量. 国家统计局12/9公布11月工业品价格指数(PPI) (10月为-2.8%) 11月居民消费价格指数(CPI) (10月为1.7%) 1-11月固定资产投资 (1-10月为20.7%) 11月社会消费品零售总额 (10月为14.5%) 11月工业增加值 (10月为9.6%) 11月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关12/10公布11月进出口贸易数据 (10月顺差319.9亿美元) 国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为0.5%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽; 审校 边竞/李宏薇