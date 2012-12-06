《中国债券市场每日交易备忘》--12月6日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国南车(601766.SS)20亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国开行和民生银行主承 国泰君安证券20亿元人民币三个月期短期融资券(主体评级AAA)10:00-11:00招标,利率区间3.9%-4.5% 贵州产业投资集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行和招商银行主承 内蒙古大唐国际托克托发电公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),国开行主承 常州城建集团8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),民生银行和广发银行主承 安徽古井集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),农行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 新疆生产建设兵团国资公司5亿元一年期短融041264038,票面利率4.87% 中电投东北电力公司10亿元一年期短融041261040,票面利率4.95% 呼和浩特春华水务开发集团3.5亿元一年期短融041256039,票面利率5.20% 广发证券(000776.SZ)30亿元三个月期短融071204002,票面利率4.19% 三亚凤凰机场7亿元五年期中票1282518,票面利率6.06% 云南冶金集团8亿元五年期中票1282519,票面利率5.56% 江苏交通控股14亿元10年期中票1282514,票面利率5.50% 黑龙江龙煤矿业控股50亿元三年期中票1282515,票面利率4.95% 天津滨海新区建设投资集团30亿元五年期中票1282513,票面利率5.20% 杉杉集团5.6亿元五年期中票1282517,票面利率6.70% 舟山交通投资集团5亿元五年期中票1282516,票面利率6.40% ============================================================================== 三、缴款: 农业发展银行251.9亿元五年期固息债120418,票面利率4.00% 温州港集团4亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280428,票面利率6.92% 晋开化工投资控股集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280429,票面利率6.55% 六盘水开发投资公司16亿元七年期固息债1280431,票面利率6.97% 沭阳金源资产经营公司10亿元七年期固息债1280433,票面利率6.50% 天津开发区国有资产经营公司18.5亿元七年期固息债1280434,票面利率6.20% 天津开发区国有资产经营公司4.5亿元10年期固息债1280435,票面利率6.50% 南京第一农药集团5.5亿元一年期短融 华能集团40亿元一年期短融 山东鲁信投资控股集团5亿元一年期短融 济宁供水集团3亿元一年期短融 浙江恒逸集团10亿元一年期短融 延长石油集团30亿元一年期短融 山西煤炭进出口集团10亿元五年期中票 山东鲁信投资控股集团5亿元三年期中票 常州交通产业集团5亿元五年期中票 成都文化旅游发展集团2亿元三年期中票 金光纸业(中国)投资公司30亿元五年期中票 =============================================================================== 四、还本付息: 中国财政部120亿元15年期固息国债010004付息,票面利率4.69% 农业发展银行250亿元五年期固息债110419付息,票面利率3.55% 山西煤炭进出口集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180176付息,票面利率6.85% 中国建材(3323.HK)50亿元三年期中票1182364付息,票面利率5.06% 国家开发银行[CHDB.UL]500亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债1202201,基本利差0.93% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --据21世纪经济报 道周四报导,截至11月底,中国工农中建四家大型银行全月新增人民币 贷款仅1,680亿,大幅低于10月份2,200亿元的水准.四大行相对谨慎的信贷投放,加剧了市场 对商业银行年末信贷投放节奏放缓的疑虑.[ID:nSB2130403] --中国国务院发展研究中心金融研究所巴曙松认为,经济周期性下滑见底,预计2013年经济 温和增长,推动城镇化建设,加码基础设施投资是重要推动力量. 国家统计局12/9公布11月工业品价格指数(PPI) (10月为-2.8%) 11月居民消费价格指数(CPI) (10月为1.7%) 1-11月固定资产投资 (1-10月为20.7%) 11月社会消费品零售总额 (10月为14.5%) 11月工业增加值 (10月为9.6%) 11月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关12/10公布11月进出口贸易数据 (10月顺差319.9亿美元) 国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为0.5%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽; 审校 边竞/李宏薇
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。