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亚洲 | 2012年 12月 6日 星期四 09:05 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国南车(601766.SS)20亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国开行和民生银行主承
  国泰君安证券20亿元人民币三个月期短期融资券(主体评级AAA)10:00-11:00招标,利率区间3.9%-4.5%
  贵州产业投资集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行和招商银行主承
  内蒙古大唐国际托克托发电公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),国开行主承 
  常州城建集团8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),民生银行和广发银行主承
  安徽古井集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),农行主承                                       
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  二、新债上市:   

  新疆生产建设兵团国资公司5亿元一年期短融041264038,票面利率4.87%           
  中电投东北电力公司10亿元一年期短融041261040,票面利率4.95%
  呼和浩特春华水务开发集团3.5亿元一年期短融041256039,票面利率5.20%
  广发证券(000776.SZ)30亿元三个月期短融071204002,票面利率4.19%

  三亚凤凰机场7亿元五年期中票1282518,票面利率6.06%
  云南冶金集团8亿元五年期中票1282519,票面利率5.56%
  江苏交通控股14亿元10年期中票1282514,票面利率5.50%
  黑龙江龙煤矿业控股50亿元三年期中票1282515,票面利率4.95%
  天津滨海新区建设投资集团30亿元五年期中票1282513,票面利率5.20%
  杉杉集团5.6亿元五年期中票1282517,票面利率6.70%
  舟山交通投资集团5亿元五年期中票1282516,票面利率6.40%  
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  三、缴款: 

  农业发展银行251.9亿元五年期固息债120418,票面利率4.00%
  温州港集团4亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280428,票面利率6.92%
  晋开化工投资控股集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280429,票面利率6.55%
  六盘水开发投资公司16亿元七年期固息债1280431,票面利率6.97%
  沭阳金源资产经营公司10亿元七年期固息债1280433,票面利率6.50%
  天津开发区国有资产经营公司18.5亿元七年期固息债1280434,票面利率6.20%
  天津开发区国有资产经营公司4.5亿元10年期固息债1280435,票面利率6.50%
  南京第一农药集团5.5亿元一年期短融
  华能集团40亿元一年期短融
  山东鲁信投资控股集团5亿元一年期短融
  济宁供水集团3亿元一年期短融
  浙江恒逸集团10亿元一年期短融
  延长石油集团30亿元一年期短融
  山西煤炭进出口集团10亿元五年期中票
  山东鲁信投资控股集团5亿元三年期中票
  常州交通产业集团5亿元五年期中票                        
  成都文化旅游发展集团2亿元三年期中票
  金光纸业(中国)投资公司30亿元五年期中票
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  四、还本付息:

  中国财政部120亿元15年期固息国债010004付息,票面利率4.69%
  农业发展银行250亿元五年期固息债110419付息,票面利率3.55%
  山西煤炭进出口集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180176付息,票面利率6.85%
  中国建材(3323.HK)50亿元三年期中票1182364付息,票面利率5.06%
  国家开发银行[CHDB.UL]500亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债1202201,基本利差0.93%  
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --据21世纪经济报 道周四报导,截至11月底,中国工农中建四家大型银行全月新增人民币
贷款仅1,680亿,大幅低于10月份2,200亿元的水准.四大行相对谨慎的信贷投放,加剧了市场
对商业银行年末信贷投放节奏放缓的疑虑.[ID:nSB2130403]

  --中国国务院发展研究中心金融研究所巴曙松认为,经济周期性下滑见底,预计2013年经济
温和增长,推动城镇化建设,加码基础设施投资是重要推动力量.

  国家统计局12/9公布11月工业品价格指数(PPI)               (10月为-2.8%)
                    11月居民消费价格指数(CPI)             (10月为1.7%)
                    1-11月固定资产投资                    (1-10月为20.7%)
                    11月社会消费品零售总额                (10月为14.5%)
                    11月工业增加值                        (10月为9.6%)
                    11月房地产投资和销售情况月度报告
  中国海关12/10公布11月进出口贸易数据                     (10月顺差319.9亿美元)
  国家统计局12/18公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告
            12/27公布1-11月规模以上工业企业利润           (1-10月为0.5%)
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 康熙泽; 审校 边竞/李宏薇

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