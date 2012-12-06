〔中港个股〕农业银行不超过400亿元次级债料两周内发行--IFR

路透12月6日电---据汤森路透旗下IFR报导,据悉，按资产计中国第三大银行——中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)本年度总额不超过400亿元人民币（64.2亿美元）次级债券已获中国银监会发行批文。是次交易目前尚在等待中国人民银行最后发行批文，预计将于两周内发行。

接近交易人士表示，本期农行次级债将预设100亿元10年期品种（附第5年末发行人赎回权）和300亿元15年期品种（附第10年末发行人赎回权）。农行已委任中金和中信证券(600030.SS)(6030.HK)担任本期次级债券联席主承销商。

“预计全部400亿发15年期会有点困难，尽管这是最理想的，”上述人士表示，“上周中国银行的次级债也是15年和10年都有发行，保险公司还是觉得目前15年期次级债的发行利率偏低。”

包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)在内的国有四大行，均以4.99%的票息发行了今年10+5年期次级债券。

中国农业银行董事会于今年8月批准公司申请至多500亿元人民币次级债发行计划。截止今年6月底，农行的资本充足了和核心资本充足率分别为12.02%和9.65%。

距离农行上一次发行次级债补充附属资本已一年有余。农行曾于2011年5月以5.30%的票息发行500亿元10+5年期次级债券。(完)

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